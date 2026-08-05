В России прокомментировали производство украинских дронов в Литве

В России прокомментировали сообщение о начале производства украинских дронов в Литве. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова в интервью «Ленте.
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