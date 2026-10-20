В среду 21 октября в детской библиотеке № 43 — культурном центре Виктора Драгунского пройдёт встреча с Полиной Курныковой, молодой детской писательницей и иллюстратором собственных книг.
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