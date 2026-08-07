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Эль-Билаль Туре перешел в «Парму» из «Аталанты» на правах аренды за 1,5 млн евро с опцией выкупа за 10 млн

Нападающий «Аталанты» Эль-Билаль Туре перешел в «Парму» на правах аренды с правом выкупа. Клуб официально объявил об аренде 24-летнего футболиста у «Аталанты» до 30 июня 2027 года.

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