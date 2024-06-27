Сотрудники Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике совместно с мобильным автогородком «Лаборатория безопасности» провели познавательное-игровое мероприятие с детьми, отдыхающими в...

При помощи передвижного комплекса «Лаборатория безопасности» дорожные полицейские, совместно со специалистами регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, провели для детей тематическое занятие на специально оборудованных площадках, моделирующих дорожные ситуации.
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