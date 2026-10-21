В Подмосковье 16-летнюю студентку колледжа подозревают в поджоге двух АЗС, совершённом после шантажа со стороны выдававших себя за силовиков неизвестных, с которыми она познакомилась на сайте знакомств.
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