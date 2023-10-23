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ФедералПресс

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В Новосибирской области построят почти 300 соцобъектов

В Новосибирской области построят почти 300 соцобъектов

НОВОСИБИРСК, 23 октября, ФедералПресс. В Новосибирской области с 2023 по 2025 год построят 290 социальных объектов – поликлиник, школ, спортивных сооружений, культурных центров и жилых домов для детей-сирот, служебного жилья.

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