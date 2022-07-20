Злостных неплательщиков могут обязать устанавливать за свои деньги отключающиеся дистанционно электросчетчики

В Минэнерго озвучили соответствующие планы. Минэнерго хочет обязать злостных неплательщиков устанавливать за свои деньги так называемые электросчетчики - которые могут управляться дистанционно, с функцией отключения электроснабжения помещения.
В Минэнерго озвучили соответствующие планы. Минэнерго хочет обязать злостных неплательщиков устанавливать за свои деньги так называемые электросчетчики - которые могут управляться дистанционно, с функцией отключения электроснабжения помещения.
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