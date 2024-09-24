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Царьград

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Армения решила ответить на обвинения Баку в "неадекватности"

Армения решила ответить на обвинения Баку в "неадекватности"

Глава МИД Мирзоян высказался по поводу последнего проекта мирного договораНакануне Ильхам Алиев обвинил Армению в том, что она 70 дней готовила ответ по мирному договору и за это время смогла только исключить из документа все несогласованные пункты.

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