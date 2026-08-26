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Царьград

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Эксперт Татьяна Баранова объяснила, как выбрать мужской букет на 1 сентября

Эксперт Татьяна Баранова объяснила, как выбрать мужской букет на 1 сентября

Эксперт по этикету Татьяна Баранова рассказала, какие цветы дарить педагогам-мужчинам на 1 сентября. Она советует выбирать крупные растения на длинных стеблях, например, гладиолусы или подсолнухи, и отказываться от круглых букетов.

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