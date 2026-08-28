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Царьград

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Суд Санкт-Петербурга заочно арестовал журналиста Невзорова

Суд Санкт-Петербурга заочно арестовал журналиста Невзорова

Приморский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Александра Невзорова, признанного в России иностранным агентом, за уклонение от обязанностей и финансирование экстремизма.

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