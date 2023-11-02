XIX традиционный Республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Коренькова С.Н. среди юношей и девушек.

В городе Бобруйск с 26.10.2023 г. по 28.10.2023 г. на базе Учреждения ´Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов ´Спартак-2006´ был проведён XIX Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Мастера спорта СССР Коренькова С.