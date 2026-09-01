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Царьград

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Диана Емельянова: цены на яблоки упали до 70 рублей в России

Диана Емельянова: цены на яблоки упали до 70 рублей в России

Цены на яблоки в России достигли минимального уровня — 70 рублей за килограмм. Диана Емельянова из «Фуд Сити» подтверждает рост объемов поставок до 14,7 тыс.

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