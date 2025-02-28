В Раде рассказали о случаях вымогательства у солдат ВСУ командирами

В ряде бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) командиры массово вымогают деньги у подчиненных. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в интервью YouTube-каналу украинского издания Obozrevatel.
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