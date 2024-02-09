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Сотни китайских компаний заявили, что поддержат национальный фондовый рынок

Сотни китайских компаний заявили, что поддержат национальный фондовый рынок

С конца января больше 200 компаний, включенных в списки бирж материкового Китая, публично объявили, что последуют призыву правительства КНР и поддержат фондовый рынок и экономику в целом, сообщило Nikkei Asia.

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