Сотни китайских компаний заявили, что поддержат национальный фондовый рынок

С конца января больше 200 компаний, включенных в списки бирж материкового Китая, публично объявили, что последуют призыву правительства КНР и поддержат фондовый рынок и экономику в целом, сообщило Nikkei Asia.
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