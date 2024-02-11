В РФ могут появиться маркетплейсы, специализирующиеся на отдельных нишах

В России могут появиться новые маркетплейсы, специализирующиеся на отдельных нишах, в том числе и на сфере услуг, заявила генеральный директор онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук в беседе с ТАСС.
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