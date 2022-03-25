Глава ВТО предупредила о возможности голодных бунтов из-за роста цен на продовольствие

pixabay.com/PD Подорожание продовольствия, спровоцированное ситуацией на Украине, может вызвать беспорядки в бедных странах среди голодающих, предупредила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью газете The Guardian.
pixabay.com/PD Подорожание продовольствия, спровоцированное ситуацией на Украине, может вызвать беспорядки в бедных странах среди голодающих, предупредила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью газете The Guardian.
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