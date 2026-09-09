💮 В Крыму акция «Белый цветок» пройдет в штатном режиме в этом году Генеральный директор Крымского детского хосписа, директор филиала организации «Материнское счастье» Анна Рыжкова в эфире «Радио Крым» рассказала, что несмотря на возникшие трудности этим летом, было принято решение провести акцию в обычном формате.
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