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Ивановские новости

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В Иванове организуют бесплатные рейсы для перевозки дачного урожая

В Иванове организуют бесплатные рейсы для перевозки дачного урожая

Дачники, чьи участки находятся в садовых некоммерческих товариществах в пригороде Иванова, 19 и 20 сентября смогут воспользоваться бесплатными автобусами.

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