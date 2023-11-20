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Савчик о 2 голах «Витязя» в меньшинстве «Северстали»: «Если есть возможность, почему бы не поатаковать. Не уходим в глухую оборону»

«Соперник хорошо начал, но мы не дали им играть в свою игру. До определенного момента игра была в кость.

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