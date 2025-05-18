Семья на страницах книг.

Библиотекарь рассказывала пользователям об истории возникновения Международного дня семьи, проводила мини-презентацию книжной выставки, где нашли своё место произведения о семье разных авторов, книги по этике, психологии и семейному воспитанию.
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