Лавров пошутил про разворот позиции ЕС по России на 360 градусов

Евросоюз формально сменил позицию в отношении России, но фактически это стало разворотом на 360 градусов, пошутил глава МИД РФ Сергей Лавров 12 марта в интервью, опубликованном американскими блогерами Марио Науфалом, Ларри Джонсоном и Эндрю Наполитано.