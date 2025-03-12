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Лавров пошутил про разворот позиции ЕС по России на 360 градусов

Лавров пошутил про разворот позиции ЕС по России на 360 градусов

Евросоюз формально сменил позицию в отношении России, но фактически это стало разворотом на 360 градусов, пошутил глава МИД РФ Сергей Лавров 12 марта в интервью, опубликованном американскими блогерами Марио Науфалом, Ларри Джонсоном и Эндрю Наполитано.

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