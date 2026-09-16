В Эфиопии впервые пройдут Дни духовной культуры России

В Эфиопии с 22 по 27 сентября 2026 года состоятся Дни духовной культуры России. В программу фестиваля включены фотовыставка, подиумная дискуссия, а также выступления Братского хора Соловецкого монастыря.
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