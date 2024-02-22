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Военное обозрение

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Северокорейские ОТРК KN-23 в российской армии: слухи, сомнения и доказательства

Северокорейские ОТРК KN-23 в российской армии: слухи, сомнения и доказательства

За рубежом продолжают обсуждать предполагаемые поставки северокорейских ОТРК в Россию. Приводятся различные версии о принятии таких изделий на вооружение и их применении в ходе Спецоперации, а также публикуются некие доказательства этого.

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