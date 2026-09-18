В то время как Вашингтон усиливает санкционное давление, принимая Закон Линдси Грэма (решением Росфинмониторинга внесён в список экстремистов и террористов) 2026 года с его жёсткими ста процентами пошлин на российские энергоресурсы, а наследие CAATSA продолжает висеть дамокловым мечом над оборонными закупками, Индия демонстрирует поразительную геополитическую выдержку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ударили по пассаж...
- Ударили по пассаж...
- Ударили по пассаж...
это продувные бестии
Индия активно развивает собственную оборонную промышленность, именно поэтому, не отказываясь от российского вооружения, проводит диверсификацию поставок, главное в этом -технологическое обновление.
Именно поэтому Россия предлагает технологическое взаимодействие с передачей технологий, что не хотят делать западные компании.
Болтать легко, главное что делают.
А вот тут со стороны Индии дела обстоят совсем не так радужно...
Нефть с газом они конечно по дешевке хапают, а вот что от них?
Хитрозадый боливуд
а не "в эпоху глобальных штормов"?..
О том что Индия 'уря-уря' с нами, мы читаем в прессе с момента встречи в морском порту слона, подаренного Индирой Ганди, Хрущёву... Сначала громкие лозунги, а потом тиший шепот что Индия все таки...