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В эпоху глобальных штормов Индия выбирает военно-техническое сотрудничество с РФ

В эпоху глобальных штормов Индия выбирает военно-техническое сотрудничество с РФ

В то время как Вашингтон усиливает санкционное давление, принимая Закон Линдси Грэма (решением Росфинмониторинга внесён в список экстремистов и террористов) 2026 года с его жёсткими ста процентами пошлин на российские энергоресурсы, а наследие CAATSA продолжает висеть дамокловым мечом над оборонными закупками, Индия демонстрирует поразительную геополитическую выдержку.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Индия активно развивает собственную оборонную промышленность, именно поэтому, не отказываясь от российского вооружения, проводит диверсификацию поставок, главное в этом -технологическое обновление.
Именно поэтому Россия предлагает технологическое взаимодействие с передачей технологий, что не хотят делать западные компании.

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

Болтать легко, главное что делают.
А вот тут со стороны Индии дела обстоят совсем не так радужно...
Нефть с газом они конечно по дешевке хапают, а вот что от них?