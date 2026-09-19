Чем Яна Чурикова заплатила за место на телевидении

Звезда телевидения Яна Чурикова, чье имя у нашего поколения прочно ассоциируется с легендарным проектом «Фабрика звезд», в свежем интервью затронула тему предстоящего перезапуска шоу.
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