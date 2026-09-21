Врачи и предприниматели возглавили рейтинг по привлекательности для отношений

Чувства важнее профессии, но идеальный партнер, по мнению россиян, должен обладать высоким доходом и предсказуемым графиком.
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