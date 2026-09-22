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Учёные превратили научные статьи в умных помощников: ИИ-агенты теперь сами выполняют исследования за вас

Представьте себе ситуацию: вы читаете научную статью, находите в ней интересный метод, но чтобы его применить, нужно потратить часы на установку зависимостей, настройку окружения и разбор кода.

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