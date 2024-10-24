В Советской Гавани в День образования Хабаровского края полицейские и представитель Движения Первых вручили паспорта гражданина Российской Федерации

Мероприятие началось с Гимна Российской Федерации, после чего вниманию подростков и их родителей были представлены видеоролики об истории Хабаровского края, а также об истории создания российского паспорта, его значении для граждан нашей страны, о том, какие видоизменения документ претерпел в течение нескольких столетий.
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