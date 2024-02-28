Восстановление спроса в Китае будет приоритетом

Китайские политики, вероятно, отдадут приоритет восстановлению спроса в Китае в этом году как важнейшему шагу для содействия устойчивому экономическому росту, в то время как необходима тонкая настройка политики на рынке жилья и дальнейшее смягчение макроэкономической политики, говорят экономисты и эксперты.
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