Россиянам напомнили о необходимом для получения пенсии стаже

С 2024 года необходимая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет. Об этом россиянам напомнил депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин, его цитирует РИА Новости.
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