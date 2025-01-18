Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Три большегруза столкнулись и загорелись на трассе Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Алзамай, есть погибшие, движение на участке перекрыто, сообщило ГУ МВД.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Три большегруза столкнулись и загорелись на трассе Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Алзамай, есть погибшие, движение на участке перекрыто, сообщило ГУ МВД.
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