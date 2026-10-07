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Новости Липецка

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В Липецкой области женщина пыталась угнать «Ладу», но не смогла ее завести

В Липецкой области женщина пыталась угнать «Ладу», но не смогла ее завести

25-летняя жительница Добровского округа нашла открытую «Ладу», попыталась завести ее проводами и с толкача, но машина не поддалась.

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