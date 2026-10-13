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Песков: Кремль не в курсе планов Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом

Песков: Кремль не в курсе планов Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом

Кремль не в курсе обсуждаемых в СМИ планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, если Киев продолжит удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России.

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