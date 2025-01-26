В Белоруссии прошли выборы президента республики

В это воскресенье, 26 января, прошли очередные седьмые выборы президента Республики Беларусь. На пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Алексей Башан огласил данные в 12:00 и заявил, что выборы признаны состоявшимися.
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