Edenex завершает масштабирование: Инфраструктура для конвергенции TradFi и DeFi в реальном секторе Юлия СкворцоваКомпания консолидирует позиции агрегатора торгового финансирования, внедряя институциональный стандарт управления капиталом, токенизации RWA и автоматизации трансграничных расчетов с привлечением партнеров.
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