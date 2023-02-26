Операция «Скачок». Как освобождали Луганск

После завершения Острогожско-Россошанской операции (Разгром острогожско-россошанской группировки на Верхнем ДонуЗамысел операции; Часть 2) сложились благоприятные условия для развития наступления на Донбассе.
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