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  • Надежда Яблокова
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    Минные заграждения опасны пехоте. А если пройтись по этим заграждениям бомбардировкой, что останется от этих мин?)))))Украина намерена ...

Операция «Скачок». Как освобождали Луганск

Операция «Скачок». Как освобождали Луганск

После завершения Острогожско-Россошанской операции (Разгром острогожско-россошанской группировки на Верхнем ДонуЗамысел операции; Часть 2) сложились благоприятные условия для развития наступления на Донбассе.

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