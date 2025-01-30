Кеннеди-младшего обвинили в коррупции, жестокости и лицемерии

В США разгорелся скандал вокруг Кеннеди-младшего, который претендует на пост главы Минздрава. Сразу несколько политиков и общественных деятелей заявили, что племянник 35-го президента «по-настоящему опасный», безответственный, коррумпированный и жестокий.