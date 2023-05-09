Слово и дело

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Фильм «Нюрнберг» покажут на четырех телеканалах в День Победы

Фильм «Нюрнберг» покажут на четырех телеканалах в День Победы

Фильм «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева покажут 9 мая на четырех телеканалах. После парада Победы картину можно посмотреть на ТНТ, НТВ, ТВ-3 и «Пятнице!».

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