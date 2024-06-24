Дело труба. Почему дети подсаживаются на вейпы, а на продавцов не могут найти управу

Чем опасен вейпинг и каких инструментов не хватает для борьбы с новой волной никотиновой зависимости, обсудили в Алтайском крае на круглом столе По данным Минздрава, за последние десять лет число курящих граждан в России сократилось с 41 до 33%, но при этом потребление вейпов с 2019 по 2023 год выросло вчетверо.