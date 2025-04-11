О ключевой ставке и не только. Эксперт оценил действие ЦБ по повышению экономики России

"Экономическое охлаждение" пока продолжится. А результаты увидим в 2026 году Высокая ключевая ставка, инфляция и неподъемные кредиты – эти вопросы обсуждали на круглом столе в АКЗС, посвященном индустриализации России, который провели по инициативе депутатов от ЛДПР.
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