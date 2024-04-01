Названы продукты, вызывающие бессонницу у женщин

В исследовании участвовали 50 000 человек.Ученые из Медицинского центра Колумбийского университета в США провели исследование, в ходе которого обнаружили связь между употреблением некоторых продуктов питания и бессонницей у женщин.
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