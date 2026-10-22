Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению местного жителя. Выяснилось, что возле дома №64 по улице 5-я Коляновская регулярно скапливалась вода — проходу пешеходов и проезду машин это мешало.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Провинция.ру294 подписчика
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Госдуме уверены...
- МЕ В Кузбассе погиб ...
- В Госдуме предлаг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым