Российские аналитики предрекли рост цен на продукты в течение весны

Некоторые специалисты, впрочем, поделились позитивным прогнозом насчет предстоящих изменений. Подорожание мясомолочной продукции, овощей и отдельных видов круп может произойти по всей стране в течение весны.
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