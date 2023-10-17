"Взрыв и жуткий грохот": ЧП в жилом доме в Приморье

В жилом доме в Приморье произошло ЧП. В результате происшествия от здания отвалился фасад дома. На месте прибили сотрудники прокуратуры для выяснения всех обстоятельств, сообщается в tg — канале prosecutor_pk (18+).
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