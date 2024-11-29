Юрист Алексеев двойными стандартами объяснил разницу в делах Валиевой и Швентек

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев сравнил допинговые дела российской теннисистки Камилы Валиевой и второй ракетки мира, польской теннисистки Иги Швентек, в допинг-пробах которых нашли одинаковый запрещенный препарат.
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