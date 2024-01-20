«360»: выброшенный из поезда кот Твикс погиб от обморожений

Причиной гибели кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда на станции в Кирове, стали обморожения, сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
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