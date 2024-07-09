Венгрия намерена выступить на саммите НАТО за прекращение огня на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении страны выступить на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне с призывом о прекращении огня на Украине и начале переговоров по урегулированию ситуации.
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