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Руденко: Соледар очень важен для РФ, там расположен крупнейший завод "Артёмсоль"

Руденко: Соледар очень важен для РФ, там расположен крупнейший завод "Артёмсоль"

Военный корреспондент Андрей Руденко объяснил важность освобождения Соледара. Он напомнил, что на территории этого города находится крупнейшее в европейской части СНГ предприятие.

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