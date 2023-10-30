Церковный праздник «День памяти апостола Луки» отмечают в России 31 октября в 2023 году Анна ЧернышоваВо вторник, 31 октября 2023 года, согласно церковному календарю, является датой проведения праздника «День памяти апостола Луки».
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