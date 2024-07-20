Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Русский из Львова...
  • Владимир Акулов
    Кто такой варвар , дикарь ? Варвар не знает о ПРАВИЛАХ вежливости , о нормах правильного поведения в обществе... Поэт...«Это недочеченец,...
  • Владимир Амосов
    Название "Украина"  навеки стала нарицательным словом, как и "власовцы",  для всего русского мира. Ни тех, ни других ...«Можно было сверн...

Кто управляет Россией

Кто управляет Россией

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА КТО НА САМОМ ДЕЛЕ УПРАВЛЯЕТ РОССИЕЙ: РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ Кто из представителей политической, экономической, властной элиты России обладает наибольшим влиянием на принятие самых важных политических решений, создание новых законов и программ развития? Задавшись этим вопросом, Царьград провёл социологическое исследование по методу экспертного опроса, чтобы составить списки самых влиятельных людей современной России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sergmann
Управляют те, кого никогда не увидишь на фото или по тв, тех кого назвали, только вершина айсберга.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх