КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА КТО НА САМОМ ДЕЛЕ УПРАВЛЯЕТ РОССИЕЙ: РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ Кто из представителей политической, экономической, властной элиты России обладает наибольшим влиянием на принятие самых важных политических решений, создание новых законов и программ развития? Задавшись этим вопросом, Царьград провёл социологическое исследование по методу экспертного опроса, чтобы составить списки самых влиятельных людей современной России.
Кто управляет Россией
Комментарии
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sergmann
Управляют те, кого никогда не увидишь на фото или по тв, тех кого назвали, только вершина айсберга.
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15 час.
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